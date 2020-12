Sassuolo, De Zerbi: “Oggi non sono contento, ci è mancata voglia di vincere”

De Zerbi è amareggiato dopo il pareggio dell’Olimpico: “Non sono contento – dichiara il tecnico del Sassuolo a Sky – , quello che ho detto ieri in conferenza non era per pretattica, oggi ho schierato dei calciatori che non erano al top della forma”. Bene il risultato ma non basta: “Apprezzo il punto ma è mancata la voglia di andarci a prendere i tre punti, se abbiamo intenzione di restare nelle posizioni alte dobbiamo imparare a cercare la vittoria con più forza, nel secondo tempo la Roma ha meritato di vincere più di noi. Qui i giocatori non hanno pressioni, l’unica sono io, ma se i calciatori vogliono arrivare a giocare in squadre di un certo tipo devono dare di più”. Poi sulle questioni tattiche: “Nel secondo tempo dovevamo difendere come nel primo tempo, invece siamo stati disordinati”. Gli attaccanti pagano un po’ di brillantezza: “Boga si è ripreso da poco, Raspadori aveva qualche problema, non siamo molto brillanti davanti”.