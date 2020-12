Serie A, al Sassuolo basta Berardi: Benevento piegato al Mapei Stadium

Al Sassuolo basta il rigore di Berardi per piegare il Benevento 1-0. Buona prova dei campani che non riescono a sfruttare la superiorità numerica dopo l’espulsione di Haraslin. Notte al secondo posto per la squadra di De Zerbi.

LA PARTITA

Il primo tempo della gara è piacevole nonostante una fitta nebbia. La squadra di De Zerbi, reduce dalle due gare complicate contro Inter e Roma, parte con una gran voglia di tornare a muovere con punti forti la classifica. Dopo pochi minuti il Sassuolo si procura un rigore trasformato in maniera impeccabile da Berardi. Lo svantaggio però non affossa il Benevento di Inzaghi che inizia ad entrare in partita e cresce con il passare dei minuti. Nonostante il buon primo tempo delle streghe il risultato si porta a riposo sul vantaggio del Sassuolo. Ad inizio ripresa la partita cambia con l’espulsione di Haraslin. Il Benevento trova in tutti i modo a trovare il pareggio ma invano, con la traversa di Iago nel finale che salva De Zerbi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (57′ Ayhan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (83′ Rogerio); Bourabia, Locatelli; Berardi (86′ Muldur), Lopez (57′ Raspadori), Haraslin; Djuricic (57′ Boga). A disp: Pegolo, Peluso, Magnanelli, Obiang, Traore, Oddei, Schiappacasse. All. Roberto De Zerbi

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba (76′ Sau); Hetemaj (46′ Insigne), Schiattarella, Ionita (57′ Dabo); Improta, Lapadula, Caprari (79′ Iago Falque). A disp: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Basit, Tello, Foulon, Di Serio, Pastina.

ARBITRO: Sozza della sezione di Seregno

NOTE: AMMONITI: Hetemaj, Ionita, Barba, Dabo (B); Berardi (S). ESPULSI: Haraslin (S) per un’entrata su Letizia.