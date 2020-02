Un grande primo tempo basta al Sassuolo per battere la Roma (4-2)

Un Sassuolo straripante nel primo tempo affonda la Roma che ha perso al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il punteggio di 4-2. In gol nei primi 45′ Caputo con una doppietta al 7′ e al 16′, poi Djuricic ha firmato il 3-0 al 26′. Roma al tappeto e sorpresa dal ritmo forsennato dei padroni di casa. Forse però l’undici di De Zerbi ha creduto troppo presto di aver chiuso l’incontro e dopo l’intervallo i giallorossi hanno aggredito i neroverdi che hanno subito le reti di Dzeko al 55′ (100 gol con la Roma) e di Veretout su rigore al 73′. La Roma in dieci per l’espulsione di Pellegrini per doppia ammonizione ha però incassato la rete del 4-2 firmata da Boga al 74′. Un gol che ha spento le velleità di rimonta della squadra di Fonseca. Il Sassuolo fa bottino pieno e si porta al 13/mo posto con 26 punti. La Roma invece resta quarta con 39 punti.