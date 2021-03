Scamacca illude l’Italia U21 poi la Rep. Ceca pareggia su autogol. Espulsi Tonali e Marchizza

Ad oltre quattro mesi di distanza dall’ultima partita giocata contro la Svezia – gara con la quale l’Under 21 ha chiuso in bellezza il 2020 e il suo percorso nelle qualificazioni, consolidando il primato del girone – gli Azzurrini hanno aperto un nuovo capitolo della loro storia. Esordio con pareggio nel primo incontro della fase finale europea a gironi con il punteggio di 1-1 a Celje contro la Repubblica Ceca, prima delle tre avversarie di questa fase. Gol nel primo tempo di Scamacca poi nella ripresa autogol di Maggiore di testa. Nel finale di match espulso Tonali ma dopo l’Italia U21 di Nicolato ha sfiorato il vantaggio con Scamacca. Marchizza espulso nei minuti di recupero e azzurri che hanno portato a casa l’1-1 in nove uomini. Cammino che si mette in salita per l’Italia con la Spagna prossima avversaria degli azzurri che oggi ha vinto.

REP. CECA-ITALIA 1-1

Marcatori: 31′ Scamacca (I), 75′ aut. Maggiore (I)



REPUBBLICA CECA (3-4-1-2): Jedlicka; Vitik, Chalus, L. Krejci; Holik (49′ Graneckny), Bucha, Sadilek, Sulc; Karabec (78′ Drchal)); Lingr, Sasinka. All. Krejci

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Marchizza; Zappa (73′ Bellanova), Frattesi (66′ Rovella), Tonali, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone (73′ Raspadori). All. Nicolato

Ammoniti: Vitik (RC), Zappa (I), Marchizza (I), Bucha (RC), Janosek (RC)

Espulsi: Tonali (I) all’84’ per rosso diretteo e Marchizza (I) al 94′ per doppia ammonizione