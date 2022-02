Scholes attacca lo United: “Nessuno dei giocatori dà il meglio per questo club”

Le parole dell'ex centrocampista dei Red Devils

"Questi giocatori non vogliono fare il lavoro sporco. Quando guardi la partita, diventa evidente che nessuno di loro vuole dare il meglio per questo club. Poi guardi la partita del Southampton e vedi che stanno facendo un ottimo lavoro nelle loro posizioni. Si è parlato di aiutarsi a vicenda prima della partita e al Southampton i giocatori si sono supportati a vicenda. Lo United non l'ha fatto. Una squadra ha un allenatore normale (Ralf Hasenhüttl) e l'altra ha un direttore sportivo. Questo non può essere al Manchester United".