Scholes duro su Pogba: “Non è mai migliorato e commette sempre gli stessi errori”

Le parole dell'ex centrocampista inglese

Il Manchester United non sta vivendo una delle sue stagioni migliori visto il sesto posto in Premier League e la crisi di risultati. I Red Devils hanno recentemente annunciato l'approdo di Erik Ten Hag , attuale tecnico dell' Ajax , sulla panchina del club inglese. Uno dei giocatori che hanno reso meno in questa annata è sicuramente Paul Pogba , tanto da subire le critiche della leggenda del Manchester United Paul Scholes . Queste le sue parle al The Sun:

"Giocavo ancora per il Manchester United da quando Paul era praticamente un bambino e posso dire che ha assolutamente tutto quello che si può volere da un calciatore e da un centrocampista. Ha fisico e corsa. Detto ciò, a mio avviso non è mai migliorato come calciatore, sembra commettere costantemente gli stessi errori. Sono deluso dal fatto che se ne andrà, ma sono sicuro che troverà altrove un tecnico che lo guiderà, così da permettergli di far bene come quando militava nella Juventus. È un bravo ragazzo, vuole lavorare e imparare. Spero che continui e abbia successo".