Scintille Ibrahimovic-Lukaku: ecco cosa ha detto il milanista all’interista

Scintille in campo per il derby di Coppa Italia tra l’attaccante dell’Inter Lukaku e il milanista Ibrahimovic. Belga mai tanto arrabbiato e da quanto emerge dai alcuni video già online sui social, Ibrahimovic avrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte”. Frase, ovviamente, pesantissima che ha fatto scattare da zero a cento in pochi secondi il gigante belga, già particolarmente ‘caldo’ per un fallo appena subito da Romagnoli. Una scontro senza precedenti tra i due pesi massimi. La reazione virgolettata del belga? “F… you and your wife…”