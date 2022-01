Scolari accusa Anelka e Drogba: “Per loro al Chelsea ho perso una grande possibilità”

Scolari, ex tecnico del Chelsea, ha parlato dell'esperienza con Anelka e Drogba.

L’ex allenatore del Chelsea, Felipe Scolari, ha parlato dell'esperienza sulla panchina dei Blues con Drogba e Anelka in campo, in un'intervista a Yellow and Green Football: “Il Chelsea aveva qualche problema con gli infortuni e all'interno dello spogliatoio. Io ne ho avuto uno di leadership con Anelka e Drogba. Il nostro dipartimento medico pensava che avremmo dovuto lasciare che Drogba recuperasse dalla sua operazione a Cannes in estate, ma io pensavo che sarebbe dovuto rimanere a Londra. Anche a me sarebbe piaciuto andare a Cannes in estate e divertirmi per un paio di mesi... Quando Drogba poi è tornato, ho cercato di adattare il mio gioco per far sì che lui e Anelka potessero giocare assieme. In quel momento Anelka era il capocannoniere della Premier League e mi disse che voleva giocare in una sola posizione. Non erano amico con Drogba e non voleva nemmeno provare a giocare con lui. Erano entrambi grandi attaccanti, ma qualcuno di loro doveva fare un lavoro sporco. Con Didier ne ho parlato apertamente quando ci siamo visti in Russia nel 2018. Nè lui nè Anelka avevano brutte intenzioni ma a causa loro ho perso una delle più grandi possibilità della mia vita. Se avessero deciso di giocare insieme, avrei potuto ottenere ottimi risultati".