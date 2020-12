Sebastiano Esposito: “D’Ambrosio il mio miglior amico nel calcio. Lukaku mi ha detto…”

Il giovane attaccante dell’Inter attualmente in prestito alla Spal, Sebastiano Esposito, si è raccontato a Cronache di Spogliatoio: “Il mio primo poster in camera è stato quello di Maradona, successivamente quello di Totti, ho amato le sue giocate. Il mio migliore amico calciatore è sicuramente D’Ambrosio, mi ha dato una grande mano. Lukaku? Mi ha regalato fin da subito dei consigli preziosi, come quello di restare sempre umile perchè l’ambiente calcistico non è per niente facile – dichiara il giovane attaccante prodotto dal vivaio interista – .