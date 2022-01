Sergio Ramos: “Il PSG è la squadra da battere. Vi svelo il mio ricordo più bello”

Le parole del difensore spagnolo

Sergio Ramos, difensore del PSG, è tornato in campo recentemente dopo un infortunio che l'ha tenuto fuori per tanto tempo. Il difensore spagnolo è andato a segno nell'ultimo turno di Ligue 1 e ora vuole tornare ad alti livelli. L'ex capitano del Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un evento per Qatar Airways. Ecco le sue parole:

PSG SQUADRA DA BATTERE - "È stato emozionante ma anche complicato, perché ho trascorso molti anni a Madrid. È un progetto sportivo unico, avevo bisogno di tempo per adattarmi insieme alla mia famiglia ma sono ottimista e mi piacciono le sfide. Sono venuto per cercare di aiutare la squadra a vincere. Oggi il PSG è la squadra da battere, per tutti i giocatori che sono arrivati. Ora dobbiamo dimostrare quanto valiamo sul campo, vogliamo vincere tutti i titoli. È un grande squadra, c'è ha un progetto unico e tutti i giocatori vogliono giocare qui oggi anche se il club non ha una grande storia. Ho ancora la stessa ambizione e voglio continuare a vincere".

LA NAZIONALE - "Sono orgoglioso, abbiamo qualcosa di irripetibile vincendo tre tornei consecutivi. È il frutto del lavoro e di una generazione unica. Spero si possa ripetere ma è sempre più complicato. Quando vinci il Mondiale arrivi in ​​cima. Per me è un orgoglio rappresentare il mio Paese e poter essere capitano della Nazionale. Spero di poterlo fare ancora per molti anni".

I RICORDI INDELEBILI - "Ce ne sono tanti indimenticabili, come quello di Lisbona, quel gol all'ultimo momento quando le speranze erano perse. La mia prima partita in Champions, il primo gol contro l'Olympiacos.. ma se dovessi sceglierne uno sarebbe il gol di Lisbona, che ci ha permesso di arrivare ai supplementari e vincere la Champions League contro l'Atletico".