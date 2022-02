Serie A 2022-2023, ufficializzata la data dell’inizio del campionato

La decisione della Lega Serie A

La Lega Serie A ha ufficializzato la data nella quale inizierà il prossimo campionato di calcio: sarà il 14 agosto . L'anticipazione dell'inizio del prossima stagione rispetto agli ultimi anni è legata al Mondiale in Qatar che inizierà il 21 novembre prossimo e bloccherà per un mese tutti i campionati.

La Lega Serie A ha inoltre confermato anche la volontà di fare un torneo amichevole negli Stati Uniti. Una competizione di cui farebbero parte tutte e venti le squadre di Serie A, che così si manterrebbero in forma con tutti i rispettivi calciatori non convocati dalle nazionali per partecipare al Mondiale.