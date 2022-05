Serie A, ecco gli MVP della stagione 2021-2022

I giocatori nominati dalla Lega Serie A

Prima dell'ultima giornata di campionato che decreterà lo scudetto a uno tra Inter e Milan, la lotta per l'Europa tra Roma, Fiorentina e Atalanta e la retrocessione in Serie B tra Cagliari e Salernitana, la Lega Serie A ha reso noti gli MVP della stagione 2021-2022. Il miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante e il miglior giovane Under 23 riceveranno il trofeo sul terreno di gioco nell’ultima giornata di campionato. Questi i verdetti emessi tramite il sito ufficiale della Lega Serie A: