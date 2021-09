Serie A femminile, successo e primo posto di Juve e Inter. Cinque al comando

Bonansea e Cernoia firmano il 3-0 del “Franchi”, Marinelli condanna la Lazio, le azzurre di Ulderici si fanno rimontare al 97’

Redazione ITASportPress

La Juve fa suo il big match del “Franchi”, l’Inter supera 1-0 la Lazio, il Pomigliano strappa un punto all’Empoli al fotofinish. Dopo i successi di Milan, Roma e Sassuolo negli anticipi del sabato, arrivano anche quelli delle bianconere e delle nerazzurre, che si aggregano al gruppo di squadre a punteggio pieno dopo i primi 180’ giocati.

Milan, Roma e Sassuolo chiamano, la Vecchia Signora e l’Inter rispondono. Le campionesse d’Italia in carica si prendono la scena nel posticipo di lusso del secondo turno di Serie A TimVision contro la Fiorentina. Nella cornice del “Franchi”, con più di mille spettatori ad accompagnare le due formazioni, passano le bianconere di Joe Montemurro, che si aggiudicano il match grazie alla doppietta di Bonansea e alla rete di Cernoia. Le torinesi si fanno pericolose sin dai primi minuti di gioco, ma il punteggio si sblocca al 37’: bella giocata di Cernoia a cercare la compagna davanti, Tortelli manca l’intervento e la 11 bianconera dopo il dribbling su Kravets infila Tasselli col sinistro. La ripresa inizia con un piazzato insidioso di Girelli, ma le toscane di Patrizia Panico col trascorrere dei minuti guadagnano metri. Nel momento in cui la reazione sembra poterle premiare sono però le ospiti a trovare il raddoppio. Dopo la chance sprecata da Neto infatti è Bonansea ad andare di nuovo a bersaglio, complice una deviazione che beffa Tasselli. Le viola accusano il colpo e faticano a uscire dalla propria metà campo; ci prova Rosucci in rovesciata, ci riesce Cernoia con una prodezza su punizione a tre minuti dal 90’. Termina 3-0 per la Juventus, che sigilla così il settimo successo in otto confronti nel torneo contro la Fiorentina.

Si aggiudica il secondo successo in due giornate anche l’Inter di Rita Guarino, che si impone 1-0 in casa contro la Lazio di Carolina Morace. Le nerazzurre appaiono più determinate e concentrate già nelle prime fasi del match e dopo una serie di occasioni non concretizzate – su tutte la punizione dal limite di Bonetti che costringe Ohrstrom a un grande intervento – si portano avanti. Simonetti allarga a sinistra per Landstrom, la svedese crossa a Marinelli e l'attaccante di testa non sbaglia. Le biancocelesti subiscono psicologicamente la rete dello svantaggio e a inizio ripresa rischiano di incassare il raddoppio dal dischetto, Simonetti però sbaglia dagli undici metri e il risultato rimane invariato. Le capitoline reagiscono e guadagnano metri, ma è Ohrstrom a prendersi la scena tra i pali (sono ben sei i salvataggi nei 90’ per l’ex portiere della Fiorentina). Al triplice fischio festeggia l’Inter, che centra due successi nelle prime due gare e si ritrova al vertice con Milan, Juventus, Sassuolo e Roma.

Un punto amaro invece quello raccolto dall’Empoli di Ulderici sul campo del neopromosso Pomigliano. La sfida in casa delle campane si sblocca al 24’: Bragonzi viene atterrata in area da Panzeri, l’arbitro concede il penalty e Prugna dagli undici metri trafigge Cetinja. Il raddoppio si concretizza al 37’ con un altro calcio di rigore, ma questa volta è Bragonzi a trasformarlo. Nella ripresa la gara sembra indirizzata a favore delle ospiti ma le ragazze di Manuela Tesse non demordono e negli ultimi dieci minuti di gara completano la rimonta. All’85 errore in uscita dell'Empoli, Salvatori Rinaldi ne approfitta, serve Moraca e l'attaccante supera Capelletti con un pallonetto. Le toscane provano a resistere ma in pieno recupero Cox fa suo il pallone in mezzo a una mischia e non sbaglia a distanza ravvicinata, firmando il definitivo 2-2 nonché il primo punto in campionato per la formazione campana.

Risultati dei posticipi della 2a giornata di Serie A TimVision 2021-22

Fiorentina – Juventus 0-3

37’ Bonansea (J), 74’ Bonansea (J), 87’ Cernoia (J)

Inter – Lazio 1-0

37’ Marinelli (I)

Pomigliano – Empoli 2-2

24’ rig. Prugna (E), 37’ rig. Bragonzi (E), 85’ Moraca (P), 90’+7’ Cox (P)

Hellas Verona – Sassuolo 0-4

(giocata ieri)

Roma – Napoli 4-1

(giocata ieri)

Sampdoria – Milan 0-1

(giocata ieri)

Programma della 3a giornata di Serie A TimVision 2021-22

Sabato 11 e domenica 12 settembre

Lazio – Milan

Pomigliano – Roma

Sassuolo – Sampdoria

Empoli – Inter

Juventus – Hellas Verona

Napoli Femminile – Fiorentina