Serie A, Fiorentina e Verona si annullano: pareggio al Franchi

La Fiorentina e il Verona non vanno oltre il pareggio al Franchi e fanno 1-1 nell’anticipo delle 15. Partita maschia con poco spazio per lo spettacolo, decisivi i gol su rigore di Veloso e Vlahovic per indirizzare il punteggio.

LA PARTITA

La Fiorentina prova a dare continuità dopo il pareggio ottenuto contro il Sassuolo mentre la squadra di Juric vuole ripartire dopo il ko interno con la Sampdoria. La partita del Franchi è una battaglia, con poco spettacolo ma tanta fisicità e duelli duri. L’Hellas Verona si porta subito in vantaggio con un discusso rigore trasformato da Miguel Veloso. Al 19′ la Fiorentina trova il pari con un altra rete dagli undici metri realizzata da Vlahovic. Nella ripresa la gara resta dura con il risultato che rimane bloccato sull’ 1-1.