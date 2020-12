Serie A, il Crotone dilaga con lo Spezia e respira: è la prima vittoria in campionato

Alla fine il Crotone riesce a centrare la prima vittoria in campionato, lo Spezia cade 4-1 allo Scida dopo settimane di bel calcio. I calabresi vanno in rete con Messias (doppietta), Reca ed Eduardo, alla squadra di Italiano non basta Farias.

LA PARTITA

Il Crotone cerca disperatamente la prima vittoria in campionato, lo Spezia di Italiano vuole continuare a stupire con il bel gioco messo in mostra nelle prime giornate. La partita è subito frizzante, con i calabresi di Stroppa subito all’arrembaggio. Bastano 7′ al Crotone per sbloccare la partita con uno degli uomini più interessanti, Messias. Lo Spezia però reagisce e trova il pari con Farias, altro calciatore che sta ben figurando in questa stagione. Nella ripresa la squadra di Stroppa consolida il vantaggio con la rete di Eduardo. Nel finale Messias mette a segno la doppieta che vale il poker.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan (73′ Cuomo), Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo (85′ Vulic), Zanellato (89′ Riviere), Molina, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer (46′ Sala), Terzi, Chabot, Bastoni (84′ Marchizza); Estevez (58′ Gyasi), Ricci, Pobega (58′ Maggiore); Agudelo, Piccoli, Farias (84′ Verde). Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Giua di Olbia.

AMMONITI: Chabot, Ferrer, Eduardo, Maggiore, Magallan

MARCATORI: 7′ , 96′ Messias, 17′ Farias, 49′ Reca, 56′ Eduardo