Serie A, il Milan non si ferma e batte anche la Fiorentina. Il Bologna piega il Crotone

Il Milan non si ferma e stende la Fiorentina 2-0 a San Siro con le reti di Romagnoli e Kessie, che fallisce anche il rigore del possibile 3-0. Vince anche il Bologna, a Mihajlovic basta la rete di Soriano per piegare 1-0 il Crotone di Stroppa, sempre più ultimo.

MILAN-FIORENTINA

Partita senza storia a San Siro, il Milan gioca una partita solida e attenta, non lasciando scampo ad una Fiorentina troppo mogia e poco propositiva. I rossoneri sono un carrarmato e partono subito forte, a portare avanti la squadra di Bonera è Romagnoli che sfrutta un corner ben architettato dal Milan. Non manca la polemica nell’esultanza per il difensore, al centro delle critiche nei giorni scorsi. La Fiorentina prova a reagire e ci riesce con una gran conclusione di Vlahovic che calcia fortissimo ma il suo mancino si stampa sui legni. Il Milan riparte e si procura due rigori, con Kessie che trasforma il primo per poi farsi ipnotizzare da Dragowski nella seconda chance. Secondo tempo con ritmi molto più bassi e il Milan ne approfitta per gestire i ritmi.

BOLOGNA-CROTONE

Il Bologna cerca conferme dopo la vittoria in casa della Sampdoria, il Crotone ha un disperato bisogno di punti per accendere la classifica. La squadra di Mihajlovic e quelle di Stroppa se la giocano, anche se a trovare la zampata giusta è il solito Soriano che indirizza la gara dei felsinei negli ultimi istanti del primo tempo. Nella ripresa da segnalare una clamorosa palla gol per il Bologna con Simy che salva sulla linea la palla del possibile 2-0.