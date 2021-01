Serie A, il Milan riparte e vince a Bologna

Il Milan vince 2-1 a Bologna nonostante la sofferenza finale e allunga a +5 in attesa di Inter-Benevento. Decisive le reti di Rebic e Kessie su rigore, a Mihajlovic non bastano il finale d’orgoglio e la rete dell’ex Poli. Altro rigore fallito da Ibrahimovic, poi ribattuto in rete da Rebic. Bene i rossoneri per 75′ minuti, finale d’assalto dei felsinei che giocano un buon secondo tempo.

MARCATORI: 24′ Rebic, 55′ rig. Kessie (M); 81′ Poli (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks (79′ Palacio); Schouten (79′ Poli), Dominguez (67′ Svanberg); Orsolini (67′ Skov Olsen), Soriano, Sansone (67′ Vignato); Barrow. All. Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali (62′ Bennacer), Kessiè; Saelemaekers, Rafael Leao (73′ Mandzukic), Rebic (62′ Krunic); Ibrahimovic. All. Pioli

NOTE: AMMONITI: Dijks, Soriano (B); Rebic (M)