Serie A, il Napoli cala il poker a Crotone

Il Napoli vince comodamente Crotone, a trascinare gli azzurri ci pensano Insigne, Lozano, Demme e Petagna che siglano il 4-0. La squadra di Gattuso vince così la terza partita nel giro di una settimana e raggiunge quota 20 punti in campionato. Il Crotone intanto sprofonda in classifica.

LA PARTITA

I calabresi partono forti e le indicazioni iniziali della partita sembrano essere tutta un’altra cosa rispetto a quello che poi sarà l’andamento reale del match. Il Crotone crea più di un grattacapo al Napoli nei minuti iniziali del match, collezionando anche una serie di calci d’angolo. Dopo una mezz’ora in cui i padroni di casa la fanno da protagonista il Napoli passa in vantaggio con Insigne e si porta a riposo sul vantaggio. La vera svolta della gara arriva al 49′ quando il Crotone resta in 10 per l’espulsione di Petriccione. Da quel momento in poi diventa un monologo della squadra di Gattuso che trova la seconda rete con Lozano al 58′ e poi il tris con Demme al 76′. Nel recupero arriva anche la quarta rete con Petagna.

Marcatori: 30′ Insigne (N), 58′ Lozano (N), 76′ Demme (N), 90′ Petagna (N)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira (85′ Henrique), Benali (35′ Vulic), Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy (85′ Dragus).

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (82′ Maksimovic), Mario Rui; Bakayoko (78′ Lobotka), Demme; Lozano (78′ Politano), Zielinski (69′ Mertens), Insigne (78′ Elmas); Petagna.

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Koulibaly (N), Cuomo (C), Pereira (C), Reca (C), Lobotka (N), Politano (N)