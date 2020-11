Serie A, il Parma passa in casa del Genoa con super Gervinho. Maran ora trema

Il Parma si impone 2-1 in casa del Genoa grazie alla doppietta di Gervinho, al Genoa non basta la rete di Shomurodov. La panchina di Maran adesso vacilla.

LA PARTITA

Genoa e Parma si sfidano in una gara già molto importante per quanto riguarda i bassifondi della classifica. Il Genoa, oltre a dover risolvere i problemi societari che hanno portato all’allontanamento di Faggiano prova a scuotersi ma il primo sussulto è del Parma di Liverani che si porta avanti con il solito Gervinho. La ripresa si accende ancora di più e pronti via i ducali si portano sul 2-0 ancora con Gervinho, che sfrutta un grave errore della retroguardia genoana. Il grifone reagisce e riapre la gara con il gol di Shomurodov che non basta per riprendere la gara.

GENOA (3-5-2): Paleari; Bani (89′ Destro), Zapata, Goldaniga; Ghiglione (82′ Pjaca), Lerager (69′ Zajc), Badelj (81′ Parigini), Sturaro, Pellegrini; Scamacca, Schomurodov (69′ Pandev). A disposizione: Zima, Masiello, Radovanovic, Behrami, Czyborra. All.: Maran

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi (73′ Iacoponi), Bruno Alves, Osorio, Gagliolo (19′ Laurini); Kucka, Scozzarella (63′ Hernani), Kurtic; Karamoh (74′ Grassi), Gervinho; Cornelius. A disposizione: Colombi, Brugman, Valenti, Ricci, Brunetta, Camara, Nicolussi Caviglia, Inglese. All.: Liverani