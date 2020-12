Serie A, il Sassuolo ferma la Roma. Poche emozioni e tanti sbadigli tra Parma e Benevento

Pomeriggio senza reti in Serie A: Roma-Sassuolo e Parma-Benevento finiscono 0-0.

ROMA-SASSUOLO

Le squadre di Fonseca e De Zerbi tentano di ripartire dopo i duri ko maturati contro Napoli e Inter, ma quella che si preannunciava come una partita scintillante delude ben presto le attese. Il primo tempo scorre via senza grandi sussulti, almeno fino al 40′, quando Pedro viene espulso per doppia ammonizione. Dopo un paio di minuti viene annullata una rete a Mkhitaryan a causa di un fallo di Dzeko su Locatelli. Nel secondo tempo i giallorossi crescono nonostante l’inferiorità numerica e prendono un palo con Dzeko. Al 75esimo il Sassuolo si porta avanti con una gran rete di Haraslin, ma anche in questo caso il VAR interviene e annulla la rete del Sassuolo.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla (88′ Peres), Karsdorp, Pellegrini (82′ Diawara), Villar, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko (85′ Borja Mayoral). A disp: Lopez, Farelli, J.Jesus, Calafiori, Fazio, Darboe, Milanese, Perez. All. Paulo Fonseca

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio (82′ Kyriakopoulos); Obiang (85′ Bourabia), Locatelli; Berardi, Maxime Lopez (46′ Raspadori), Boga (73′ Haraslin); Djuricic (73′ Traore). A disp: Turati, Toljan, Peluso, Muldur, Magnanelli, Bourabia, Oddei, Schiappacasse. All. Roberto De Zerbi

PARMA-BENEVENTO

Al Tardini di Parma la squadra di Liverani e quella di Inzaghi regalano poche emozioni e zero reti, in una gara con veramente pochi sussulti e con ancora meno occasioni da rete. Uno 0-0 giusto.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarella (75′ Brugman), Kurtic; Karamoh (45′ Brunetta), Cornelius, Gervinho. A disposizione: Colombi, Balogh, Gagliolo, Dezi, Valenti, Ricci, Bane, Radu, Nicolussi Caviglia, Inglese. Allenatore: Liverani

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Insigne (79′ Tello), Ionita, Hetemaj, Improta; Caprari (70′ Sau), Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Basit, Dabo, Foulon, Di Serio, Sanogo, Masella, Pastina. Allenatore: Inzaghi