Serie A, il Sassuolo si prende tutto: vince con il Verona e lo scavalca all’ottavo posto

Partita scintillante tra Sassuolo e Hellas Verona al Mapei Stadium, i neroverdi battono 3-2 l’Hellas Verona al termine di una partita ricca di reti e di emozioni. La squadra di De Zerbi si impone dopo una gran partita. Neroverdi subito in vantaggio grazie alla rete di Locatelli, a fine primo tempo arriva il pareggio di Lazovic per il Verona. Secondo tempo che si conferma ancora di gran livello ed è Djuricic a riportate in vantaggio gli emiliani. Dopo una fase di quiete la partita riesplode nel finale con il pareggio di Dimarco e la successiva rete di Traorè che fissa il risultato sul 3-2 per il Sassuolo. Nel finale espulso il tecnico del Verona Ivan Juric. Vittoria estremamente importante per la squadra di De Zerbi che sorpassa i veneti all’ottavo posto.

MARCATORI: 4′ Locatelli, 52′ Djuricic, 81′ Traoré (S); 43′ Lazovic, 79′ Dimarco (V)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (87′ Ayhan), Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli (84′ Maxime Lopez); Berardi, Defrel (67′ Traoré), Djuricic (67′ Marlon); Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani (67′ Bessa), Gunter (55′ Dawidowicz), Ceccherini; Faraoni (46′ Dimarco), Tameze (55′ Sturaro), Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni (84′ Salcedo); Lasagna. Allenatore: Ivan Juric

ARBITRO: Prontera di Bologna

NOTE: AMMONITI: Faraoni, Magnani (V); Djuricic, Locatelli (S). ESPULSI: Juric all’89’ per proteste.

