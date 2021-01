Serie A, il Torino riacciuffa il Benevento nel recupero con super Zaza

Debutto dalle mille emozioni per Davide Nicola sulla panchina del Torino, i granata andati sotto 2-0 riescono a pareggiare 2-2 con la doppietta di Zaza. Per i campani in gol Viola e Lapadula. Nella ripresa il Torino si è visto annullare due reti, una a Zaza e l’altra a Belotti.

Marcatori: 31′ rig. Viola (B), 49′ Lapadula (B), 51′, 90’+3 Zaza (T)

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita (83′ Dabo); Tello (67′ Caldirola), Caprari (76′ Di Serio); Lapadula (83′ Iago Falque). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Basit, Maggio, Dabo, Insigne, Di Serio, Masella, Falque, Pastina. All.: Inzaghi

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo (46′ Buongiorno), Lyanco, Rodriguez (83′ Gojak); Singo, Lukic (74′ Verdi), Rincon, Linetty (68′ Baselli), Ansaldi; Zaza, Belotti. A disp.: Rosati, Milinkovic Savic, Bremer, Segre, Baselli, Gojak, Edera, Verdi, Bonazzoli, Murru, Buongiorno. All.: Nicola

Ammoniti: Linetty (T), Zaza (T), Baselli (T), Glik (B)