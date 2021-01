Serie A, il Torino riacciuffa la Fiorentina rimasta in 9. Belotti risponde a Ribery

Il Torino riacciuffa nel finale la Fiorentina di Prandelli che in 9 non riesce a mantenere il gol di vantaggio messo a segno da Ribery. All’89esimo Belotti incorna la Viola e il gol vale l’1-1 finale. Secondo pari consecutivo per Nicola, punto d’oro per Prandelli nonostante la gran sofferenza del finale. Nei gigliati espulsi Castrovilli e Milenkovic.

Torino Fiorentina, getty

RETI: 67′ Ribery, 89′ Belotti

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco (75′ Murru), Buongiorno; Singo, Lukic (73′ Baselli), Rincon, Linetty (63′ Verdi), Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Segre, Gojak, Rodriguez, Nkoulou. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Venuti (63′ Pulgar), Milenkovic, Pezzella; Quarta, Bonaventura (84′ Eysseric), Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic (84′ Kouame), Ribery (70′ Igor) . A disposizione: Terracciano, Ricco, Borja Valero, Caceres, Barreca, Montiel, Callejon. Allenatore: Prandelli.

AMMONITI: Lyanco, Belotti, Kouame, Amrabat

ESPULSI: Castrovilli, Milenkovic