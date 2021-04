Serie A, la fine di un incubo e quel big match in arrivo con 10 mila spettatori

Dicono che i registi riavranno a disposizione molto presto la meravigliosa gamma di emozioni del pubblico: estasi, disperazione, nervosismi, proteste e sfottò che compongono l’arredo abituale dello stadio. Comprenderemo con ancora maggiore evidenza ciò che è già chiaro: tribune e curve non sono mai solo spettatrici, ma sono esse stesso l’evento. Nessuno considera uno stadio vuoto televisivamente attraente. Ma adesso c’è una luce in fondo al tunnel.

LA SPERANZA – Dopo l’apertura del Governo agli spettatori con almeno in 18 mila allo stadio Olimpico per Euro 2o20, i club di Serie A sperano che prima della fine del campionato possano tornare i tifosi. Sarebbe un primo antipasto in vista della prossima stagione dove con l’Italia vaccinata si potrebbero rivedere tanti spettatori la domenica. Presupposti di base restano il rispetto del distanziamento sociale (sugli spalti e non solo) e l’utilizzo della mascherina durante l’evento sportivo. Oltre a tutta un’altra serie di accortezze con nuove modalità di accesso e allontanamento dallo stadio e con flussi specifici. Ma intanto c’è big match di questo strano campionato che potrebbe avere 10 mila spettatori. E’ Juventus-Inter in programma per la penultima giornata di Serie A. Non è detto che succeda, resta anzi una possibilità poco probabile, ma la Serie A torna a farsi sentire.