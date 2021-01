Serie A, la Juventus batte l’Udinese e risponde alle milanesi

La Juventus batte 4-1 l’Udinese allo Stadium e riparte dopo il rumoroso ko subito contro la Fiorentina prima della sosta. A trascinare i bianconeri ci pensa il solito Cristiano Ronaldo, autore di una grande doppietta, in mezzo alle reti del portoghese arriva anche quella di Chiesa. Partita che poteva mettersi subito male per la Juventus, con l’Udinese che si vede annullata la rete del vantaggio di De Paul, protagonista di un fallo di mano. La squadra di Pirlo dopo lo spavento inizia a prendere in mano la gara con il vantaggio di CR7. Nel secondo tempo l’ex Fiorentina Chiesa mette a segno la rete del raddoppio mentre lo stesso Ronaldo chiude il match. Nel finale Zeegelaar segna il gol della bandiera per i friulani, poi Dybala trova il primo gol in campionato nel recupero.