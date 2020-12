Serie A, la Lazio passa con lo Spezia: Immobile e Milinkovic trascinano Inzaghi

Dopo il pareggio di Dortmund in Champions, la Lazio di Inzaghi torna alla vittoria in campionato e passa 2-1 in casa dello Spezia di Italiano. A regalare la vittoria ai biancocelesti sono i soliti Immobile e Milinkovic, con entrambe le reti nel primo tempo. Lo Spezia però non gioca una brutta partita, anzi, la squadra di Italiano è molto sfortunata in particolare nella prima frazione di gioco con due legni colpiti e tante buone iniziative offensive. Nel finale viene annullata la prima rete italiana di Pereira che poteva equivalere al 3-1 della Lazio. Inutile la rete dei liguri andati a segno con Nzola.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni (46′ Marchizza); Estevez (90′ Mastinu), Ricci, Maggiore (66′ Deiola); Gyasi, Nzola (90′ Piccoli), Farias (60′ Agudelo). A disp.: Krapikas, Rafael, Erlic, Sala, Bartolomei, Ismajli, Vignali. All.: Italiano

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (88′ Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (72′ Parolo), Leiva (72′ Escalante), Luis Alberto (58′ Akpa Akpro), Marusic; Pereira, Immobile (58′ Caicedo). A disp.: Strakosha, Patric, Armini, Fares, D. Anderson, Cataldi, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: Bastoni, Terzi, Ricci, Akpa Kapro

Spezia-Lazio 1-2 (15′ Immobile, 32′ Milinkovic-Savic, 64′ Nzola)