Serie A, l’Assemblea di Lega ha deciso: capienza a 5.000 spettatori per due turni

La decisione presa nell'Assemblea di Lega Serie A

Nella giornata di oggi si è tenuta l'Assemblea straordinaria di Lega Serie A. Durante l'incontro si è discusso per eventuali restrizioni per quanto riguarda il numero di spettatori negli stadi, visto l'elevato numero di contagi Covid in Italia. La Lega ha deciso che saranno consentiti soltanto 5.000 spettatori negli impianti, per fronteggiare l'aumento di casi.