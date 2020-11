Serie A, l’Atalanta non sa più vincere: lo Spezia inchioda Gasperini

Lo Spezia continua a macinare punti, l’Atalanta non brilla e resta a secco, Italiano blocca Gasperini sullo 0-0 all’Orogel Stadium. La Dea crea diverse occasioni ma è poco lucida, gli Aquilotti reggono l’impatto e continuano a convincere.

LA PARTITA

Il primo tempo al Manuzzi scorre via sui binari dell’equilibrio, con entrambe le squadre vogliose di creare pericolosi. Il primo squillo è dei ragazzi di Italiano, che dopo appena due minuti spara sul palo la palla del possibile vantaggio degli Aquilotti. Dopo un buon quarto d’ora dei padroni di casa, gli uomini di Gasperini iniziano ad entrare in partita e provano sbloccare la gara, con Zapata che al 39′ pareggia il conto dei legni con un altro palo centrato. Secondo tempo che invece parte con la Dea in pressione per un quarto d’ora, poi al Manuzzi torna a regnare l’equilibrio. A pochi minuti dalla fine Provedel salva il risultato con un miracolo su Gosens.