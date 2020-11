Serie A, l’Atalanta torna sulla terra dopo Anfield: il Verona passa 2-0 a Bergamo

Il Verona si impone a Bergamo contro un’Atalanta troppo scarica dopo l’impresa di Liverpool. La squadra di Juric passa 2-0 al Gewiss Stadium, vince e convince. Reti di Veloso su rigore e di Zaccagni.

LA PARTITA

Atalanta e Verona non deludono le attese e regalano una vera battaglia, in particolar modo dal punto di vista fisico. Due squadre simili nel modo di proporre calcio e lo si nota facilmente nello scorrere della gara. Il primo tempo nonostante i ritmi altissimi è piuttosto equilibrato, con il Verona in particolare che sfoggia coraggio e pressing alto a tutto campo. Il secondo tempo regala ancora più emozioni, con la squadra di Juric che parte nettamente meglio e sblocca la gara con il rigore trasformato perfettamente da Miguel Veloso. L’Atalanta prova a reagire, nonostante la barra delle energie sia ridotta al lumicino dopo la battaglia in settimana ad Anfield. La Dea prova a reagire ma il Verona è più freddo e trova anche il raddoppio con Zaccagni.