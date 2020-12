Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta

Juventus e Atalanta sono pronte a scendere in campo nel match fissato per le 18:30, ecco le scelte di Pirlo e Gasperini per il big match dell’Allianz Stadium:

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Romero, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.