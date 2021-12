Roma-Inter, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Inzaghi e Mourinho

Alle 18 scendono in campo Roma e Inter per il big match della 16^giornata di Serie A. Mourinho deve fare a meno degli squalificati Abraham e Karsdorp. Al posto dell'attaccante inglese agirà Shomurodov. Simone Inzaghi schiera Dumfries sulla corsia di destra, Bastoni e D'Ambrosio in difesa e in attacco la coppia Dzeko-Correa, con Lautaro Martinez pronto a subentrare dalla panchina.