Serie A, l’Inter cade in casa della Sampdoria. Vincono le romane, bene Atalanta e Sassuolo

Il pomeriggio dell’Epifania regala grandi partite ed emozioni in Serie A, l’Inter di Conte perde 2-1 in casa della Sampdoria che piega i nerazzurri con gli ex Candreva e Keita. I meneghini falliscono un rigore sullo 0-0 con Audero che ipnotizza Sanchez. In evidenza le romane, con la Lazio che batte la Fiorentina all’Olimpico (2-1) e la Roma che vince anche a Crotone (3-1). Bene l’Atalanta che al Gewiss Stadium manda ko il Parma 3-0 e probabilmente pone fine all’avventura di Liverani in Emilia. Riparte il Sassuolo che piega il Genoa 2-1, mentre il Bologna di Mihajlovic si fa riprendere al Dall’Ara dall’Udinese sul 2-2. Pareggio anche tra Torino e Hellas Verona (1-1).

I RISULTATI

Atalanta-Parma 3-0 (15′ Muriel, 49 Zapata, 61′ Gosens)

Bologna-Udinese 2-2 (19′ Tomiyasu, 34′ Pereyra, 40′ Svanberg, 90′ Arslan)

Crotone-Roma 1-3 (8′, 29′ Mayoral, 35′ rig. Mkhitaryan, 71′ Golemic)

Lazio-Fiorentina 2-1 (6′ Caicedo, 75′ Immobile, 88′ Vlahovic)

Sampdoria-Inter 2-1 (23′ rig. Candreva, 38′ Keita, 65′ De Vrij)

Sassuolo-Genoa 2-1 (52′ Boga, 64′ Shomurodov, 83′ Raspadori)

Torino-Hellas Verona 1-1 (67′ Dimarco, 84′ Bremer)