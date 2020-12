Serie A, Milenkovic risponde a Pjaca e salva la Fiorentina dall’inferno

Finale batticuore al Franchi, il Genoa scappa con la rete di Pjaca all’89’ ma il difensore della Fiorentina Milenkovic all’ultimo respiro firma l’ 1-1 finale al 98′.

LA PARTITA

Fiorentina e Genoa si sfidano al Franchi per una gara che ha il sapore di spartiacque. Era difficile attendersi una partita estremamente spettacolare, infatti lo spartito della gara non è poi così diverso da quanto immaginato. Il primo tempo scorre via noioso, con pochissime occasioni, tanto agonismo e troppo tatticismo. Nel secondo tempo la partita fatica a sbloccarsi, anche se la Fiorentina recrimina per una grande palla-gol capitata a Bonaventura. Al 69′ è lo stesso Jack a trovare la rete del vantaggio che però viene annullata dopo qualche minuto di consultazione. Nel finale si scatena la partita con Pjaca che lancia il Genoa e Milenkovic che riacciuffa Maran nel recupero. Finisce 1-1 al Franchi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar (90’+3′ Kouamé); Callejon (79′ Eysseric), Castrovilli (41′ Bonaventura), Ribery (79′ Borja Valero); Vlahovic (79′ Cutrone). A disposizione: Terracciano, Barreca, Igor, Duncan, Lirola, Martinez Quarta, Venuti. Allenatore: Prandelli.

GENOA (3-5-2): Marchetti (65′ Paleari); Masiello, Zapata (37′ Ghiglione), Goldaniga; Bani, Lerager, Sturaro, Radovanovic (80′ Behrami), Pellegrini; Shomurodov (65′ Pjaca), Scamacca (80′ Destro). A disposizione: Zima, Badelj, Czyborra, Dumbravanu, Pandev, Rovella, Zajc. Allenatore: Maran.

AMMONITI: Pulgar, Sturaro, Pellegrini, Borja Valero.

MARCATORI: 89′ Pjaca, 90’+8′ Milenkovic