Serie A, pari e spettacolo tra Torino e Sampdoria

Torino e Sampdoria divertono e pareggiano 2-2: per i granata vanno a segno Belotti e Meitè, nei blucerchiati in rete Candreva e Quagliarella. Granata che restano al terzultimo posto in classifica, punto che sa di ossigeno invece per i genovesi.

LA PARTITA

Quella che si ritrovano a giocare Torino e Sampdoria è una partita importantissima in ottica salvezza, in modo particolare per i granata che avrebbero un bisogno disperato di punti. Pronti, via e il Torino va in vantaggio con Belotti, peccato che la terna arbitrale non sia d’accordo vista la posizione di partenza irregolare del gallo. Al 25′ la rete buona arriva e Belotti porta avanti il Torino, con una Sampdoria che appare in netta difficoltà. La musica cambia invece nella ripresa, con i blucerchiati che si scatenano e ribaltano il Toro con l’asse Candreva-Quagliarella. La squadra di Giampaolo non molla e trova il pari con Meite al 77esimo.