Serie A, tripletta Vlahovic e la Fiorentina affonda in 45′ il Benevento

Lo scontro salvezza del Vigorito lo vince la Fiorentina che passa con il punteggio di 4-1 sul terreno del Benevento. Un grande primo tempo degli uomini di Prandelli che però dopo aver chiuso sul 3-0 i primi 45′, nella ripresa hanno rischiato di rimettere in corsa la squadra di Inzaghi. I gol: Vlahovic-show nel primo tempo. L’attaccante viola la sblocca subito su azione avviata da Ribery, raddoppia poco prima della mezz’ora e fa tris poco prima dell’intervallo con una rete capolavoro. Nella ripresa accorcia Ionita di testa con uno stacco perentorio sugli sviluppi di un corner. Il Benevento reclama invano un rigore subito dopo per fallo di mano di Caceres, va vicinissimo al gol con Caprari ed Hetemaj ma dopo aver fallito due grandi occasioni incassa il poker viola che porta la firma di Eysseric. Per la Fiorentina è la seconda vittoria in trasferta dopo quella in casa della Juventus. Il Benevento si lecca le ferite e adesso deve recuperare velocemente le energie fisiche e mentali in vista del prossimo match contro la Juventus.

TABELLINO