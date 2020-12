Serie B, Empoli e Frosinone sfruttano mezzo passo falso di Salernitana e Spal

Nel turno infrasettimanale di Serie B il passo avanti lo fa il Frosinone che passa sul campo della Reggiana e approfitta del mezzo passo falso di Salernitana e Spal per ridurre il gap dal primo posto occupato dall’Empoli che ha battuto in casa la Cremonese. Un ricco martedì di gol ed emozioni nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. L’Empoli vola in testa alla classifica sfruttando il pareggio della Salernitana contro il Lecce. Al ‘Castellani’ basta un gran gol di Leo Stulac (1-0) per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo e superare di misura la Cremonese. Empoli che agguanta il comando delle operazioni davanti agli uomini di Castori che invece rallentano contro i pugliesi: Mancosu risponde a Capezzi, finisce 1-1. Pareggio per 1-1 anche tra Pordenone e Brescia: Diaw la sblocca nei primi minuti per i padroni di casa, poi nella ripresa Spalek fissa lo score conclusivo. Torregrossa e compagni rimangono a metà classifica con 14 punti. L’anticipo odierno ha invece visto trionfare il Frosinone per 2-1 sul campo della Reggiana. Nesta assaggia la vetta per pochi minuti con i tre punti firmati da Parzyszek e Rohden. Nel mezzo il momentaneo 1-1 dell’ex Sudtirol Mazzocchi. In attesa dei gol di Mario Balotelli, il Monza si gode quelli di Kevin Prince Boateng: il ghanese si scatena nella larga vittoria dei suoi ai danni della Virtus Entella, rifilando una doppietta nella prima mezz’ora di gioco. Nel secondo tempo arrivano anche i gol di Dany Mota e Sampirisi (doppietta). Con il 5-0 interno la squadra di Brocchi raggiunge quota 20 punti in classifica. Vittoria piuttosto agevole anche per il Cittadella che batte il L.R. Vicenza con i gol di D’Urso, Adorni e Gargiulo (3-0), confermandosi in piena lotta per i playoff. Colpo esterno del Cosenza sull’Ascoli con Baez, Gliozzi e Bittante che griffano lo 0-3: i calabresi provano a lasciare la zona calda della classifica, mentre i marchigiani restano impiantati a quota 6 punti, davanti solo all’Entella. Pareggio a reti bianche tra Pisa e Pescara: uno 0-0 che forse stride ad entrambe le compagini, soprattutto agli abruzzesi che non riscattano il recente ko con il Vicenza. Medesimo risultato tra Spal e Chievo, due vecchie – ma non troppo – conoscenze del massimo campionato. Al ‘Paolo Mazza’ va in scena una gara nervosa macchiata dal doppio giallo di Strefezza nel primo tempo. Nell’anticipo di ieri il Venezia si è imposto sulla Reggina, alla sesta sconfitta nelle ultime sette gare. Finisce 1-2 per il club lagunare che rimonta i padroni di casa, andati in vantaggio con Lafferty, grazie alle reti di Aramu e Bocalon nel finale -riporta legab.it- La squadra di Zanetti dunque riprende la propria marcia dopo un pari e la sconfitta col Monza, volando a quota 21 punti.

SERIE B, 12ª GIORNATA

REGGINA-VENEZIA 1-2 [11′ Lafferty (R), 77′ Aramu (V), 83′ Bocalon (V)]

REGGIANA-FROSINONE 1-2 [60′ Parzyszek (F), 71′ Mazzocchi (R), 76′ Rohden (F)]

ASCOLI-COSENZA 0-3 [46′ pt Baez, 48′ Gliozzi, 80′ Bittante]

CITTADELLA-VICENZA 3-0 [49′ D’Urso, 59′ Adorni, 80′ Gargiulo]

EMPOLI-CREMONESE 1-0 [48′ pt Stulac]

MONZA-VIRTUS ENTELLA 5-0 [10′, 29′ Boateng, 73′ Dany Mota, 82′, 90′ Sampirisi]

PISA-PESCARA 0-0

PORDENONE-BRESCIA 1-1 [5′ Diaw (P), 53′ Spalek (B)]

SALERNITANA-LECCE 1-1 [11′ Capezzi (S), 53′ rig. Mancosu (L)]

SPAL-CHIEVO 0-0

CLASSIFICA SERIE B