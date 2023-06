Bari, De Laurentiis al bivio in caso di A: gli scenari

REGOLAMENTONel comma 1 dell’articolo 16 del Noif si specifica che alla stessa persona è vietato essere a capo di due club che militano nella stessa serie. Al quarto comma dell’articolo 16-bis delle Noif si legge: «Qualora sopravvengano situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi». Il Bari, quindi, in caso di promozione dovrà cambiare la proprietà nel giro di un mese, anche se, come visto nel caso Salernitana, sono possibili potenziali deroghe seppur con una gestione del club completamente in mano a terzi e non ai De Laurentiis. “Un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante”.