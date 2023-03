Modena, Ponsi rinnova fino al 2025

Il Modena blinda il nuovo talento, un classe 2001 cresciuto nel vivaio della Fiorentina. Si tratta di Fabio Ponsi , centrocampista di ampia prospettiva che si è guadagnato il posto da titolare nel reparto dei canarini. Il 22enne ha cominciato a vestire gialloblu solo nell'estate 2021 e da lì, tra una splendida cavalcata in Serie C e una buona risposta in Serie B, ha deciso di continuare la sua avventura con il club: il contratto è stato prolungato fino a giugno 2025, con opzione per un altro anno.

LE PAROLE - Un ragazzo di casa, ormai, Fabio Ponsi per il Modena con il rinnovo che fa sperare bene per il futuro. Di seguito le parole del ds Davide Vaira a TuttoMercatoWeb.com: "Lo seguo dai tempi della Primavera e posso affermare che qui, a Modena, in un anno è cresciuto tantissimo. Come tutti i giovani deve prima concludere un percorso di formazione, ma noi crediamo in lui ed il rinnovo è un attestato di fiducia. Fabio condivide gli stessi valori del Modena e noi siamo felici di continuare insieme”.