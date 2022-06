SPAL, le ultime di mercato

La Spal ha ormai definito la sua struttura societaria e ora è pronta a programmare la prossima stagione di Serie B. Il presidente del club Joe Tacopina è tornato in Italia per mettere appunto qualche strategia di mercato per rinforzare la squadra. I nomi più caldi per il club estense sono concentrati sull'attacco: il profilo al centro delle attenzioni è quello di Andrea La Mantia dell'Empoli, seguito a ruota da Karlo Butic, croato del Pordenone. Attenzione anche ad Alex Rolfini dell'Ancona Matelica. La squadra verrà per gran parte rivoluzionata con tanti nuovi volti in arrivo e altri che invece partiranno. Come già anticipato dalla redazione Itasporpress.it, il difensore Marco Varnier del Como ma di proprietà dell'Atalanta potrebbe arrivare. Anche il nome di Federico Proia del Vicenza è un nome per il centrocampo.