Serie B, il Pisa stende il Monza e conquista la vetta. Stop Cremonese: i risultati

I risultati della 24a giornata di Serie B

Nella giornata di oggi sono andate in scena le sei partite di Serie B valevoli per la 24a giornata. Sfida a reti bianche tra la capolista Cremonese e il Perugia, che in attesa del match di domani tra Lecce e Brescia si fa raggiungere in vetta dal Pisa. I toscani festeggiano la prima vittoria del 2022 nello scontro diretto col Monza: all'U-Power Stadium termina 1-2. Ai brianzoli non basta la presenza di Silvio Berlusconi in tribuna. Nelle altre sfide di giornata vincono l'Ascoli con un 3-0 netto all'Alessandria, la Reggina si impone 2-0 sul Pordenone e la Ternana sbanca Parma con un pirotecnico 2-3. Finisce 1-1 tra la Spal e il Vicenza: in gol Pepito Rossi alla sua prima da titolare. Ecco tutti i risultati: