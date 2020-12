Serie B, l’Empoli passa a Brescia e risponde alla Salernitana

L’Empoli espugna il campo del Brescia vincendo 3-1. Gara dominata dai toscani di Dionisi, mentre e’ apparsa in confusione dall’inizio quella di Dionigi. Al 13′ vantaggio di Haas: imbucata centrale e diagonale imparabile a battere Joronen. Raddoppio dei toscani dopo una grande ripartenza. Segna La Mantia al 40′ in tap-in dopo una trasversa di Haas. Brescia nuovamente in partita sul finire di prima frazione grazie al rigore trasformato da Torregrossa, penalty fischiato per fallo su Spalek. Nella ripresa l’Empoli chiude la pratica con un rigore assegnato dall’arbitro Ros: Mancuso calcia sul palo ma raccoglie l’assist di un compagno sotto porta e realizza il 3 a 1.