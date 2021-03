Serie B, Monza supera il Pordenone e balza al secondo posto

Prima vittoria casalinga in questo 2021 del Monza che ha battuto il Pordenone 2-0. tre punti importanti che alla luce degli altri risultati rilancia i ragazzi di Brocchi. Dopo un avvio con frequenti cambi di campo, i primi sussulti con le conclusioni al 12′ di Frattesi e al 23′ di Scozzarella. Al 26′ la gara si sblocca: angolo millimetrico per la testa di Frattesi che sorprende la difesa ospite e regala il vantaggio ai brianzoli. Primo tempo con due squadre che hanno messo in luce un buon gioco ma avaro di conclusioni. Avvio di ripresa che vede il Pordenone in avanti alla ricerca del pari, senza pero’ impensierire Di Gregorio. Al 56′ bella opportunita’ per Morra, la sua conclusione e’ deviata in angolo da Bellusci. Al 60′ Abbattista fischia un fallo di Vogliasco in area su Sampirisi: rigore che Gytkjaer trasforma. Al 67′ Balotelli impegna in angolo Perisan. Al 77′ rosso diretto a Carlos Augusto per fallo su Magnino. All’86’ smarcato da Balotelli, D’Alessandro grazia Perisan. Finale con i monzesi che controllano io vantaggio.