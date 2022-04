Serie B, nasce il Premio Pablito: sarà assegnato al capocannoniere del campionato

Il riconoscimento in onore dello storico attaccante italiano

Nella giornata di oggi è stato presentato il Premio Pablito per celebrare il capocannoniere della Serie B. Il riconoscimento intitolato in onore dello storico attaccante italiano Paolo Rossi, scomparso nel 2020, è stato introdotto in conferenza stampa dalle parole del presidente della Lega Serie B Mauro Balata e della vedova dell'ex giocatore Federica Cappelletti. "Oltre ad essere un grandissimo campione che ha scritto pagine straordinarie, è stato anche un giovane partito dalla Serie B che ha fatto poi una carriera meravigliosa. Può essere un motivo di stimolo per noi come Lega, sia per gli stessi calciatori", queste le parole di Balata.