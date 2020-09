Il Giudice sportivo di Lega Pro ha assegnato due sconfitte a tavolino per il Ravenna e il Trapani. Ai granata anche un punto di penalizzazione perchè, come si legge dal comunicato della Lega Pro, non si è potuta disputare per il mancato tesseramento del medico sociale e dell’allenatore. Il Sudtirol invece era comunque passato sul terreno del Ravenna con il risultato di 2-1.