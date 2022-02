Serie C, il Bari pareggia: Catanzaro e Avellino ne approfittano. Colpo Paganese

I risultati della 26a giornata

Nella giornata di oggi è andata scena 26a giornata della Serie C. Nel girone C, oltre alla sconfitta del Catania, spicca il mezzo passo falso della capolista Bari contro un ostico Monopoli. Il derby pugliese termina a reti bianche con i biancorossi che non hanno saputo sfruttare la superiorità numerica negli ultimi 20 minuti di gioco. Ne approfittano Catanzaro e Avellino che accorciano sulla prima in classifica e si portano a meno 7 dalla vetta. I calabresi battono 0-1 la Fidelis Andria, mentre i campani sconfiggono il Monterosi Tuscia col risultato di 2-0.