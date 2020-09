Serie D, altri tre ripescaggi ufficializzati

Altri tre ripescaggi in Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti proceduto all’ammissione di Corticella, Nardò e FC Francavilla nell’organico del campionato 2020-2021, composto al momento da 164 società. La disposizione scaturisce dai provvedimenti assunti dal Consiglio Federale in data 31 agosto e che hanno decretato l’integrazione dell’organico della Serie C con l’inserimento di Giana Erminio, Ravenna e Legnago Salus. Per la determinazione dei gironi di Serie D sarà necessario attendere il completamento degli organici dei campionati professionistici