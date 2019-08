Serie D, il Palermo comincia il campionato a Marsala

Stilato dalla Lega Nazionale Dilettanti il calendario del campionato di Serie D. Il Palermo giocherà la prima gara a Marsala. Per i rosanero è il primo di tantissimi derby regionali. La data stabilita è il primo di settembre per la sfida sul terreno del Marsala. Nella seconda giornata invece prima in casa dei rosanero che ospiteranno il S. Tommaso. Poi alla terza trasferta a Roccella.

Ecco il calendario completo:

1a giornata: MARSALA – PALERMO (A. 01.09.2019 – R. 05.01.2020)

2a giornata: PALERMO – SAN TOMMASO (A. 08.09.2019 – R. 12.01.2020)

3a giornata: ROCCELLA – PALERMO (A. 15.09.2019 – R. 19.01.2020)

4a giornata: PALERMO-MARINA DI RAGUSA (A. 22.09.2019 – R. 26.01.2020)

5a giornata: FC MESSINA – PALERMO (A. 29.09.2019 – R. 02.02.2020)

6a giornata: PALERMO – CITTANOVESE (A. 06.10.2019 – R. 09.02.2020

7a giornata: BIANCAVILLA – PALERMO (A. 13.10.2019 – R. 16.02.2020)

8a giornata: PALERMO – LICATA (A. 20.10.2019 – R. 23.02.2020)

9a giornata: NOLA – PALERMO (A. 27.10.2019 – R. 01.03.2020)

10a giornata: PALERMO – CORIGLIANO CALABRO (A. 03.11.2019 – R. 08.03.2020)

11a giornata: PALERMO – SAVOIA (A. 10.11.2019 – R. 22.03.2020)

12a giornata: PALMESE – PALERMO (A. 17.11.2019 – R. 29.03.2020)

13a giornata: PALERMO – ACR MESSINA (A. 24.11.2019 – R. 05.04.2020)

14a giornata: GIUGLIANO – PALERMO (A. 01.12.2019 – R. 09.04.2020)

15a giornata: PALERMO – ACIREALE (A. 08.12.2019 – R. 19.04.2020)

16a giornata: CASTROVILLARI – PALERMO (A. 15.12.2019 – R. 26.04.2020)

17a giornata: PALERMO – TROINA (A. 22.12.2019 – R. 03.05.2020)