Simeone punge Joao Felix: “Se sa qual è il nostro problema ce lo spieghi”

Le parole dell'allenatore argentino

Nei giorni scorsi avevano fatto un po' discutere le dichiarazioni di Joao Felix in merito alla particolare situazione dell' Atletico Madrid in crisi di risultati. "Siamo consapevoli di cosa stia succedendo, ma preferisco non soffermarmi troppo sull’argomento", queste le parole dell'attaccante portoghese. Nella conferenza stampa che porta alla partita di domani contro il Getafe , è arrivata la risposta dell'allenatore dei Colchoneros Diego Pablo Simeone . Ecco le sue parole:

"Ogni volta che riceviamo un tiro in porta purtroppo è un gol. Speriamo che cambi e la situazione sarà a nostro favore in situazioni specifiche. Dobbiamo aumentare la concentrazione e l’intensità, vincere più duelli. Dobbiamo lavorare a causa delle circostanze e non c’è altro da fare che cercare soluzioni. I giocatori sono entusiasti e desiderosi di fare le cose bene. Domani abbiamo un’opportunità. Joao Felix? Non mi sta deludendo. Quando hai l’opportunità di chiederglielo, puoi chiederglielo. Se ha chiaro qual è il problema, sarebbe bene saperlo. Ci sono molte situazioni che dovrebbero essere poste a lui. Ci sono ci sono molte varianti".