Simeone sulla sfida Champions con Guardiola: “Ho grande ammirazione per lui”

Le parole dell'allenatore argentino

"Prima di tutto esprimo la mia grande ammirazione per Guardiola e per il suo lavoro al Manchester City negli ultimi anni. Dimostra il livello in ogni partita. C'è una forte concorrenza nel loro campionato, una grande opposizione tra tutte le squadre e avremo ancora tempo per valutare la prossima partita. In questo momento, voglio concentrarmi sul Rayo Vallecano, ed è quello che ho in testa. Capisco l'urgenza di parlare della sfida, ma la partita contro il Rayo è importante per noi e attira tutta la nostra attenzione in questo momento. Siamo sempre pronti a competere nel miglior modo possibile. A volte riusciamo a raggiungere il giusto stato emotivo e fisico e la squadra mostra la versione migliore di se stessa".