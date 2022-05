Simeone vince il derby di Madrid: “Champions? Non è ancora certa. Ammiro Ancelotti”

Il Cholo tra campo e complimenti

In Liga è andato in scena il derby di Madrid. Mai una gara come le altre, anche se in questo caso in palio c'erano punti preziosi praticamente solo per i Colchoneros ancora alla ricerca della matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League (ora a +6 sul Betis). Gli uomini di Simeone hanno ringraziato un rigore di Carrasco per la vittoria finale per 1-0 e nel post gara il Cholo ha avuto anche parole al miele per il tecnico rivale Carlo Ancelotti.

STAGIONE - "Non è ancora certa la qualificazione in Champions League, mancano ancora delle partite e punti pesanti, abbiamo tre rivali da tenere d'occhio", ha detto in conferenza stampa post gara con grande fermezza e attenzione Simeone sul cammino del suo Atletico. "Vogliamo ripetere contro l'Elche quanto fatto questa sera. Abbiamo avuto molte occasioni per chiudere la gara ma non l'abbiamo fatto per mancanza di cattiveria. Creiamo tanto, dobbiamo solo crederci di più per finalizzarle. Carrasco? E' molto importante per noi soprattutto quando è in ritmo, fa bene le due fasi. Ha segnato con personalità il rigore. Ci serve sempre in questa condizione. Abbiamo affrontato la partita con intensità contro una squadra molto ben messa e che spesso fa male nel finale".

ELOGIO - Parole importanti anche per il collega rivale Carlo Ancelotti. Il Cholo ha commentato alcune delle caratteristiche che apprezza nel rivale: "Ancelotti? Nutro profonda ammirazione per lui, per l'atteggiamento che ha sia quando vince che quando perde".